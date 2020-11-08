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Клишас: после выборов противоречия в американском обществе только усилятся

Клишас: после выборов противоречия в американском обществе только усилятся

Выборы в США не вызывают доверия у американских избирателей, по их итогам противоречия в обществе только усилятся, сказал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас РИА «Новости».

Кандидат от демократов Джо Байден 7 ноября заявил о своем избрании президентом США. О его победе в президентской гонке объявили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения и что он будет отстаивать свою победу в суде.

«Поздравляю всех с тем, что представление об американской демократии как эталонной процедуре окончательно разрушено», — сказал Андрей Клишас.

Он отметил, что «доверия к итогам выборов нет как ни у одного из участников президентской гонки, так и у значительной части американцев». Глава комитета считает, что по итогам выборов «противоречия в американском обществе только усилятся».

Между тем Байдена с победой на выборах президента США уже поздравили ряд мировых лидеров, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо, а также лидеры Греции, Ирландии и Бельгии

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По материалам: pnp.ru

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