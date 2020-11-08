Когда учредили орден Победы и орден Славы трёх степеней

Лидия Мартынова

Ровно 77 лет назад, 8 ноября 1943 года, в СССР были учреждены военный орден Победы и орден Славы трёх степеней. Орден Славы предназначался для награждения рядового и сержантского состава, а орден «Победа» — высший из «полководческих» орденов в СССР.

Орденом «Победа» дважды были награждены И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский. В 1978 году в нарушение статута ордена им был награжден генсек ЦК КПСС Л.И. Брежнев.

Орден Славы имел несколько особенностей, которых не было ни у какой другой советской награды: это единственное боевое отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в авиации также и младших лейтенантов); это единственный орден СССР, выдававшийся только за личные заслуги и никогда не выдававшийся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям.

Статус ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней в звании, что являлось исключением для советской наградной системы. Орден был учрежден по инициативе И.В. Сталина. Он создавался как «солдатский орден», но в одном ряду с «полководческими».



Первое достоверно установленное награждение орденом Славы состоялось 13 ноября 1943 года, когда было подписано награждение орденом III степени сапера В.С. Малышева. Приказ о награждении орденом Славы II степени впервые был подписан 10 декабря 1943 года; кавалерами стали саперы 10-й армии Первого Белорусского фронта рядовые С.И. Баранов и А.Г. Власов, к концу войны получившие и I степень ордена.

Первый указ о награждении орденом Славы I степени был подписан 22 июля 1944 года. Им удостоили сапера-ефрейтора М.Т. Питеника и помощника командира взвода старшего сержанта К.К. Шевченко. Награждение орденом Славы продолжалось с ноября 1943 до лета 1945 года.

За отличия в боях Великой Отечественной войны и подвиги в других военных конфликтах было вручено около миллиона знаков ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени и 2678 — I степени. По уточнённым данным, полных кавалеров ордена Славы насчитывается 2671 человек, среди них — четыре женщины. 7 человек были награждены орденом I степени, но не являлись полными кавалерами.

В 1967 и 1975 годах были введены дополнительные льготы полным кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями Советского Союза. В частности, предоставлялось право назначения им персональных пенсий союзного значения, крупные жилищные льготы, право бесплатного проезда и прочее. Действующее законодательство Российской Федерации подтверждает все эти права кавалерам ордена Славы трех степеней.