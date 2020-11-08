«Лучше любого лекарства»: Полезные свойства и противопоказания смеси меда и имбиря

Алексей Вольцев

Большинство из нас при простудных заболеваниях используют лекарственные препараты для лечения, но есть те, кто предпочитает лечиться средствами из народной медицины. Такое лечение более эффективное и не приносит побочных эффектов. Зачастую лекарственные препараты отрицательно влияют на органы человека, а вот народная медицина не приносит вреда.

Отличным помощником в лечении простуды и группа является смесь меда и имбиря. Этот целебный продукт спасает не только от кашля, но и снимает усталость и насыщает организм полезными веществами. Мед с имбирем имеет много полезных свойств, о которых мы и поговорим.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 1.6 г.Жиры 0.4 г.Углеводы 79.4 г.Калорийность 328.7 ккал (на 100 г.).Витамины С, Н, К, РР.Витамины группы В.Калий, кальций.Магний, натрий.Фосфор.Хлор.Железо.Йод.Кобальт.Марганец.Медь.Селен.Фтор.Цинк.

Помимо витаминов и минералов в составе целебной смеси меда и имбиря имеются усвояемые углеводы, заменимые и незаменимые аминокислоты, стеролы, насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.





Полезные свойства

Для полезной смеси использую свежий имбирь и пчелиный мед. Эти оба продукта полезны по-своему, а их сочетание помогает при многих недугах. Такая смесь не только повышает иммунитет, но и помогает при болях в суставах. А также:

Улучшает обмен веществ.Восстанавливает память.Повышает иммунитет.Омолаживает.Уменьшает болевые ощущения.Придает энергии.Выводит из организма шлаки и токсины.Нормализует кровообращение.Улучшает работу кишечника.Помогает при запорах.Выводит мокроту из бронхов.

Это не все полезные свойства смеси меда и имбиря. Также эта смесь помогает женщинам справиться с болями при менструации. Мужчинам мед с имбирём также приносит немало пользы. Она повышает потенцию и увеличивает длительность полового акта.

Противопоказания

Несмотря на то, что мед с имбирем приносит столько пользы они также могут и навредить здоровью. Этот продукт требует много внимания и употреблять его стоит с особой осторожностью. В первую очередь не стоит забывать, что мед — это продукт, который может вызвать аллергию. Большое употребление смеси меда и имбиря может негативно сказаться на работу пищеварительной системы, вызвать сильные боли в желудке. Мед и имбирь категорически противопоказаны при:

Индивидуальной непереносимости.Аллергической реакции.Беременности на 2 и 3 триместре.Грудное вскармливание.Высокой температуре.Язве и гастрите.Панкреатите.Гипертонии.Проблемы с сердцем.

Мед с имбирём хоть и хорошо помогает при многих недуг, но может серьезно навредить здоровью. Принимать эту смесь необходимо в небольшом количестве.