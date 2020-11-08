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«Лучше любого лекарства»: Полезные свойства и противопоказания смеси меда и имбиря

«Лучше любого лекарства»: Полезные свойства и противопоказания смеси меда и имбиря

Большинство из нас при простудных заболеваниях используют лекарственные препараты для лечения, но есть те, кто предпочитает лечиться средствами из народной медицины. Такое лечение более эффективное и не приносит побочных эффектов. Зачастую лекарственные препараты отрицательно влияют на органы человека, а вот народная медицина не приносит вреда.

Отличным помощником в лечении простуды и группа является смесь меда и имбиря.   Этот целебный продукт спасает не только от кашля, но и снимает усталость и насыщает организм полезными веществами. Мед с имбирем имеет много полезных свойств, о которых мы и поговорим.

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 1.6 г.
Жиры 0.4 г.
Углеводы 79.4 г.
Калорийность 328.7 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Витамины С, Н, К, РР.
Витамины группы В.
Калий, кальций.
Магний, натрий.
Фосфор.
Хлор.
Железо.
Йод.
Кобальт.
Марганец.
Медь.
Селен.
Фтор.
Цинк.

Помимо витаминов и минералов в составе целебной смеси меда и имбиря имеются усвояемые углеводы, заменимые и незаменимые аминокислоты, стеролы, насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.


Полезные свойства

Для полезной смеси использую свежий имбирь и пчелиный мед. Эти оба продукта полезны по-своему, а их сочетание помогает при многих недугах. Такая смесь не только повышает иммунитет, но и помогает при болях в суставах. А также:


Улучшает обмен веществ.
Восстанавливает память.
Повышает иммунитет.
Омолаживает.
Уменьшает болевые ощущения.
Придает энергии.
Выводит из организма шлаки и токсины.
Нормализует кровообращение.
Улучшает работу кишечника.
Помогает при запорах.
Выводит мокроту из бронхов.

Это не все полезные свойства смеси меда и имбиря. Также эта смесь помогает женщинам справиться с болями при менструации. Мужчинам мед с имбирём также приносит немало пользы.  Она повышает потенцию и увеличивает длительность полового акта.

Противопоказания

Несмотря на то, что мед с имбирем приносит столько пользы они также могут и навредить здоровью. Этот продукт требует много внимания и употреблять его стоит с особой осторожностью. В первую очередь не стоит забывать, что мед — это продукт, который может вызвать аллергию. Большое употребление смеси меда и имбиря может негативно сказаться на работу пищеварительной системы, вызвать сильные боли в желудке. Мед и имбирь категорически противопоказаны при:


Индивидуальной непереносимости.
Аллергической реакции.
Беременности на 2 и 3 триместре.
Грудное вскармливание.
Высокой температуре.
Язве и гастрите.
Панкреатите.
Гипертонии.
Проблемы с сердцем.

Мед с имбирём хоть и хорошо помогает при многих недуг, но может серьезно навредить здоровью. Принимать эту смесь необходимо в небольшом количестве.

# Интересное
По материалам: planktons

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