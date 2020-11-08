Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лукашенко о выборах в США: "Позорище, издевательство над демократией"

Лукашенко о выборах в США: "Позорище, издевательство над демократией"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал текущие выборы в США, где из-за почтового голосования затянулся подсчет голосов.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", — сказал Лукашенко во время визита на БелАЭС в Островце Гродненской области, его слова приводит БелТА.

Глава государства выразил уверенность, что западные страны не рискнут оспаривать итоги выборов в США и требовать проведения новых, как сделали в отношении Белоруссии.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав более 80%. Многие белорусы не согласились с таким результатом, и в республике начались массовые протесты и забастовки, которые продолжаются до сих пор и жестоко пресекаются силовыми органами. Лукашенко убежден, что действия протестующих инспирированы Западом, и продолжает угрожать им все более жесткими мерами.

В США идет подсчет голосов на выборах президента. Фаворитом считается Джо Байден, однако Дональд Трамп обвиняет оппонента в электоральных махинациях с использованием почтового голосования и готовит обращение в Верховный суд, рассчитывая на пересчет бюллетеней в ключевых штатах. Подробнее о ситуации накануне рассказал Малек Дудаков.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Лукашенко о выборах в США: "Позорище, издевательство над демократией"
Лукашенко о выборах в США: "Позорище, издевательство над демократией"
Российское кино покажут в Австралии, Испании, Бразилии и Мексике
Российское кино покажут в Австралии, Испании, Бразилии и Мексике
Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США
Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США
Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп завил о своей победе на выборах
Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс Мира
Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс
Суд Великобритании отложил решение по делу о долге Украины перед Россией
Суд Великобритании отложил решение по делу о долге Украины перед
Фабио Капелло объяснил провальные выступления российских команд в еврокубках
Фабио Капелло объяснил провальные выступления российских команд в
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
Мужчина вышел из комы после шутки брата
Мужчина вышел из комы после шутки брата
Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили ситуацию в Карабахе
Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили ситуацию в Карабахе

Топ на сегодня

Модный дайджест: от Ирины Шейк в рождественской кампании до Билли Айлиш и Гарри Стайлса в фильме Gucci
Модный дайджест: от Ирины Шейк в рождественской кампании до Билли
Шойгу восемь лет на боевом посту: Российская армия прошла проверку Сирией
Шойгу восемь лет на боевом посту: Российская армия прошла проверку
Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс "Аэрофлота"
Из Токио в Москву впервые за полгода вылетел регулярный рейс
Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе
Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России
Литовский «Железный волк» показал свои клыки России

Еще по теме

Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися
Лукашенко: досрочных выборов в Белоруссии не будет
Сын Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии
Лукашенко: нашлись люди, толкающие Белоруссию в пропасть раздора