Лукашенко о выборах в США: "Позорище, издевательство над демократией"

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал текущие выборы в США, где из-за почтового голосования затянулся подсчет голосов.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", — сказал Лукашенко во время визита на БелАЭС в Островце Гродненской области, его слова приводит БелТА.

Глава государства выразил уверенность, что западные страны не рискнут оспаривать итоги выборов в США и требовать проведения новых, как сделали в отношении Белоруссии.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав более 80%. Многие белорусы не согласились с таким результатом, и в республике начались массовые протесты и забастовки, которые продолжаются до сих пор и жестоко пресекаются силовыми органами. Лукашенко убежден, что действия протестующих инспирированы Западом, и продолжает угрожать им все более жесткими мерами.

В США идет подсчет голосов на выборах президента. Фаворитом считается Джо Байден, однако Дональд Трамп обвиняет оппонента в электоральных махинациях с использованием почтового голосования и готовит обращение в Верховный суд, рассчитывая на пересчет бюллетеней в ключевых штатах. Подробнее о ситуации накануне рассказал Малек Дудаков.