Лунный день сегодня 8 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Воскресный день будет довольно тяжелым по энергетике. Астрологи рекомендуют быть осторожнее, чтобы не столкнуться с неприятностями и ошибками как в делах, так и в общении.

Воскресенье эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать с заговоров и обрядов, чтобы избежать неприятных промахов. В этот день созвездие и убывающая Луна находятся в диссонансе, поэтому 8 числа нельзя спешить и потакать сиюминутным капризам.

Фаза Луны: 22 лунные сутки пройдут под влиянием убывающей Луны в Знаке Льва. Этот период противоречив, и астрологи рекомендуют быть осторожнее.

Магнитные бури 8 ноября: вспышек на Солнце не зафиксировано. День обещает быть спокойным.

Что принесет удачу сегодня:

Что отпугнет успех в тот день:

Домашние дела по лунному календарю

завершение дел;внимание к внутреннему голосу;отдых;запланированные путешествия.авантюры;новые начинания;конфликты и ссоры;потакание слабостям.

В воскресный день уборка может вызвать отрицательные эмоции, поэтому заниматься в этот день астрологи рекомендуют тем, что не вызывает агрессии и недовольства. Приготовление ужина для всей семи, отдых или любимое хобби скрасят свободное время и будут уместнее, чем дела, выполненные «из-под палки».

Что надеть в это воскресенье

Воскресный образ астрологи рекомендуют подбирать с учетом настроения, но не забывая о том, что яркие оттенки могут спровоцировать сильные эмоции, на волне которых можно наделать ошибок. В эти сутки уместными будут светлые цвета: голубой, нежно-розовый, серый. Кроме того, не будут лишними и защитные амулеты, а также украшения с натуральными камнями: яшмой, обсидианом, малахитом.

Финансы и работа в 23 лунный день

Влияние Льва в этот день может провоцировать на авантюры, из-за которых вероятность остаться без финансового благополучия возрастает. В этот день денежные операции проводить не стоит, особенно если нет уверенности или что-то смущает. Интуиция поможет определиться с тем, чего делать точно не стоит.

В воскресный день работать лучше всего над знакомыми проектами, завершать ранее начатые дела и заниматься планированием. Новые начинания, особенно если они спонтанные, могут привести к проблемам в будущем.

Любовь и отношения 8 ноября

Нынешнее воскресенье — день, когда ни в чем нельзя быть уверенным, если речь идет об отношениях. Астрологи рекомендуют быть осторожными, чтобы не обострить конфликты неуместным поведением и неосторожными высказываниями.

Тем, кто находится в поиске второй половинки, стоит обратить внимание на предчувствия, которые не обманут. В целом день будет довольно неплохим для знакомств, однако планировать будущее не стоит. Легкий флирт и непринужденные встречи будут уместнее.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Воскресенье — отличное время для отдыха и восполнения запаса сил. В эти сутки настроение будет отличным у тех, кто не собирается омрачать свой досуг самокопанием и умеет защищаться от влияния негативно настроенных людей. Уберечься от негатива помогут и эффективные техники, направленные на укрепление биополя.

Умеренная физическая активность позволит поддержать организм в тонусе и избавиться от напряжения, а травяные настои мягко успокоят и укрепят нервную систему. В воскресенье астрологи рекомендуют укреплять здоровье и не отказываться от прогулок на свежем воздухе, если позволяет погода.