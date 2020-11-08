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Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл

Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл
. Майли Сайрус и Стиви Никс выпустили совместный сингл "Edge of Midnight", сообщает NME.

Фактически эта композиция стала компиляцией из двух песен: “Midnight sky”, которую Майли Сайрус выпустила в августе текущего года, и “Edge of seventeen” Стиви Никс, вышедшей в 1981 году. Австралийская певица использовала вторую в работе над своей композицией.


Сайрус пояснила, что, когда она рассказала Стиви Никс о том, что у нее есть альтернативный вариант для ее "Edge of seventeen", у той не было возражений.


На совместном треке вступает Майли Сайрус, а затем к ней присоединяется Стиви Никс.

Новая песня “Edge of midnight” станет заглавной песней в восьмом альбоме Майли Сайрус "Plastic Hearts”, выход которого запланирован на 27 ноября текущего года.

Работу над пластинкой исполнительница начала два года назад.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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