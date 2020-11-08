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Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов

Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов
Минэнерго России в рамках своей новой концепции газификации страны предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы губернаторов, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"На всех уровнях становления нового процесса газификации Минэнерго будет оказывать методологическую поддержку. Для этого, в частности, на базе Российского энергетического агентства создан специализированный Центр по содействию газификации, ключевая задача которого – формирование предметных рекомендаций на региональном уровне и распространение лучших практик", - написал Новак.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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