Минэнерго предложило ввести новый критерий эффективности губернаторов

Алексей Вольцев

Минэнерго России в рамках своей новой концепции газификации страны предлагает сделать исполнение региональных программ газификации одним из показателей эффективности работы губернаторов, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"На всех уровнях становления нового процесса газификации Минэнерго будет оказывать методологическую поддержку. Для этого, в частности, на базе Российского энергетического агентства создан специализированный Центр по содействию газификации, ключевая задача которого – формирование предметных рекомендаций на региональном уровне и распространение лучших практик", - написал Новак.