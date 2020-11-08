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Минздрав ввел новые правила, кто может лечиться от Covid-19 дома

Минздрав ввел новые правила, кто может лечиться от Covid-19 дома

С 8 ноября россияне могут лечиться от Covid-19 дома только в том случае, если у них есть отдельная комната и они возьмут на себя обязательство соблюдать все предписания врача. О новом приказе Минздрава, который вступил в силу сегодня, сообщает «Парламентская газета».

Издание отмечает, что в больницу обязательно должны отправлять тех пациентов, кто живет в общежитиях и коммуналках. Кроме того, теперь запрещено находиться в одной квартире с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания. Ранее бытовые условия не имели значения, и заразившихся оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации.

На медиков, в свою очередь, возложили обязанность проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия, а остальных жильцов — о рисках и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

В том же приказе Минздрав разрешил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на новый коронавирус.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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