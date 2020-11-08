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Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ

Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ
Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, они направлены на укрепление позиций государств-членов содружества на мировой арене, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Весной мы утвердили стратегию экономического развития содружества на ближайшие 10 лет. И сегодня рассматриваем проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа ... Россия полностью поддерживает проект плана мероприятий", - сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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