Мишустин оценил проект плана по реализации стратегии развития СНГ

Алексей Вольцев

Россия поддерживает проект плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития СНГ, они направлены на укрепление позиций государств-членов содружества на мировой арене, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Весной мы утвердили стратегию экономического развития содружества на ближайшие 10 лет. И сегодня рассматриваем проект плана мероприятий по реализации её первого пятилетнего этапа ... Россия полностью поддерживает проект плана мероприятий", - сообщил Мишустин в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ в режиме видеоконференции.