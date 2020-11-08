На пешеходном переходе в Подмосковье погибла молодая пара

Анастасия Иванова

Молодая пара была сбита водителем "Кадиллака" в подмосковном Наро-Фоминске, пострадавшие скончались на месте происшествия, об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, вечером в минувшую пятницу на улице Найдова-Железова водитель, управляя автомобилем "Кадиллак", совершил наезд на молодую пару, переходившую проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения. В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем следственного управления УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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