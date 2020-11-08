Нефти предрекли проблемы из-за победы Байдена

Вадим Карасев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Страны-лидеры ОПЕК опасаются проблем для нефтяной отрасли из-за победы кандидата от демократов Джо Байдена на выборах президента США. Об этом со ссылкой на источники в картеле сообщает Reuters.

Утверждается, что ожидаемые действия Байдена во внешней политике могут сорвать сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти в связи с пандемией коронавируса. Например, новый президент США может ослабить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, что приведет к выходу их нефти на мировые рынки и падению цен на энергоресурс.

Также одной из стран-участниц сделки ОПЕК+ является Россия, которую Байден уже назвал главной глобальной угрозой для США. «Есть риск, что Россия выйдет из ОПЕК+, и тогда сделка рухнет. Это ведь Трамп поспособствовал участию России», — утверждает источник.

Байден уже назвал Россию главной глобальной угрозой для США. Во время своей предвыборной кампании он также обещал пересмотреть американские отношения с Саудовской Аравией, которая считается лидером ОПЕК.

Покидающий пост президента США Дональд Трамп в начале своего срока выступал с резкой критикой ОПЕК, но позже поменял свою риторику и поспособствовал заключению сделки ОПЕК+. Источник в картеле заявил, что организация «будет скучать по ставшему нашим другом Трампу».

Страны ОПЕК+ с мая исполняют сделку по сокращению добычи нефти, чтобы поддержать стоимость сырья и не допустить переполнения хранилищ. В первые три месяца ограничения составляли 9,7 миллиона баррелей в сутки, а с августа и по настоящее время — 7,7 миллиона. Возвращение на рынок Ливии серьезно изменило ситуацию.

С января 2021 года ограничения хотели снизить до 5,8 миллиона баррелей в сутки, но вторая волна коронавируса может заставить членов организации пересмотреть планы. Такую возможность уже обсудили в России.