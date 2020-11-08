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"Невыразимая боль": Зеленский отреагировал на резню в его родном Кривом Роге

"Невыразимая боль": Зеленский отреагировал на резню в его родном Кривом Роге

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Зеленский выразил соболезнование семьям погибших жителей Кривого Рога. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от рук убийцы.


«Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них — ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. …К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улицах города. По любым абстрактным причинам принести трагедии сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он назвал сегодняшние события в Кривом Роге проявлением абсолютного терроризма.

«…именно так — это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого», — уточнил президент.

Президент призвал силовиков реагировать жестко и сразу, как появляется хотя бы малейшее подозрение о возможном нападении.

«Безусловно, надеюсь на скорое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали», — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Кривом Роге от рук 37-летнего местного жителя погибли двое мужчин — отец и сын. Восемь человек были ранены, в том числе 8-летний мальчик.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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