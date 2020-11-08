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Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов

Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов
В Минэнерго России считают целесообразным изучить вопрос включения программ газификации в список показателей оценки эффективности работы губернаторов.

Об этом написал глава ведомства Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов", – приводит его слова РИА Новости.

Член правительства России в этой связи также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению темпов газификации страны и доведению этой работы до целевого показателя в 83% к 2030 году.


сообщило, что глава правительства России Михаил Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока.
# Политика
По материалам: ria.ru

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