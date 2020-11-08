Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов

Алексей Вольцев

В Минэнерго России считают целесообразным изучить вопрос включения программ газификации в список показателей оценки эффективности работы губернаторов.

Об этом написал глава ведомства Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"Мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов", – приводит его слова РИА Новости.

Член правительства России в этой связи также отметил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные инициативы и стимулы по ускорению темпов газификации страны и доведению этой работы до целевого показателя в 83% к 2030 году.

сообщило, что глава правительства России Михаил Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока.