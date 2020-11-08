От Древнего Рима до голливудских звезд и Кейт Миддлтон: как менялась мода на помолвочные и обручальные кольца

Вадим Карасев

Помолвочные кольца сегодня — традиционный аксессуар и привычная часть нашей жизни. В нашем новом материале предлагаем вам узнать, как менялась мода на этот аксессуар и какова его история.

История помолвочных колец уходит корнями в эпоху Древнего Рима, где женщинам дарили кольца из слоновой кости, кремня, меди или железа, чтобы обозначить любовь и преданность. Первое известное кольцо с бриллиантом датируется 1477 годом. Такое украшение было заказано эрцгерцогом Австрийским Максимилианом для своей невесты Марии Бургундской.





Свадьба Максимилиана I и Марии БургундскойМария Бургундская и ее обручальное кольцо

С начала XV века распространение получили также так называемые кольца Гиммель. Особенность этого украшения была в том, что оно состояло из пары или тройки колец, складывающихся в одно (одно кольцо при этом принадлежит мужу, второе — жене, а третье иногда передавалось свидетелю).





Образцы колец Гиммель

Во время свадебной церемонии возлюбленные снова соединяли свои кольца, и невеста надевала единое кольцо. Например, Катарина фон Бора и Мартин Лютер выбрали кольцо именно такого типа для заключения брака в 1525 году.





Катарина фон Бора

В XVII веке популярность набирают кольца с гравировками — обычно на внутренней стороне кольца размещались короткие строчки из любовных поэм или баллад. Такие кольца упоминались и Шекспиром.

Хотя первое обручальное кольцо с бриллиантом появилось еще в 1477 году, такая разновидность подарка невесте оставалась большой редкостью вплоть до 1867 года. Именно тогда произошло ключевое событие, поменявшее ювелирную моду: в Южной Африке были обнаружены крупные месторождения алмазов, что, конечно, сразу повысило и мировые поставки бриллиантов.





Антикварное кольцо из платины с бриллиантом

В Эдвардианскую эпоху (1901—1910) дизайн колец отличался изысканностью и продуманностью деталей. Целью ювелира было включить в кольцо как можно больше бриллиантов. Для этого они инкрустировали небольшие бриллианты в филигранные оправы, так что готовое изделие напоминало кружевное плетение.

1920-е принесли с собой волну современной моды и искусства, что повлияло и на стиль обручальных колец. В эпоху эклектичного ар-деко стали модными кольца с сочетанием бриллиантов и цветных драгоценных камней, а также угловых линий, сосредоточенных вокруг одного большого камня.





Кольцо с бриллиантом, 1920-е годы

В 1920-е годы также набирают популярность бриллианты огранки "ашер", изобретенной в 1902 году в семейной компании Ашеров. Сама фирма была основана Джозефом Исааком Ашером в Голландии в 1854 году. Эта огранка похожа на огранку изумруда, но имеет более ступенчатые грани, чтобы алмаз выглядел более блестящим.





Бриллиант огранки "ашер"

Фактически вплоть до Второй мировой войны семья Ашеров имела патент на такую огранку и была единственной компанией, которая могла ее производить. В 1920-х годах огранка достигла пика популярности, поэтому сегодня бриллианты огранки "ашер" часто ассоциируются с антикварным или винтажным стилем.





Актеры Салли Старр и Бобби Уотсон анонсируют свою помолвку, 1928 год

До начала Второй мировой войны популярны были и кольца из платины — затем металл стал дефицитным, так как использовался и в военной промышленности. Ранее из-за Великой депрессии снизился и спрос на бриллианты — в 1930-е годы лишь 10% обручальных и помолвочных колец в США содержали бриллианты.

Затем война оказала влияние и на фасоны помолвочных колец. Ювелиры добавляли замысловатые узоры, такие как листья, цветы, банты или сердечки, чтобы компенсировать более мелкие камни.





Лондон, 1943 год





Помолвочное кольцо, 1940-е годы

Однако и в тяжелые времена находилось место роскоши. Так, в середине 40-х годов в моду входит огранка "кушон" (овальная форма с закругленными краями и широкими гранями) и кольца с крупными камнями в центре. Подогревает этот интерес и кинопромышленность. В 1948 году ювелирная компания De Beers запускает рекламу с ныне культовым слоганом "Бриллиант навсегда" (A Diamond Is Forever).





Благодаря маркетингу бриллианты становятся символом удачного долгого брака. Способствуют растущей популярности и голливудские звезды, которые носят роскошные обручальные кольца и на экране, и в жизни. Стратегия сработала — бренду удалось убедить американцев в том, что брак без кольца с бриллиантом является неполноценным. К 1950-м годам продажи обручальных колец с бриллиантами резко выросли, и обычай делать предложения с бриллиантовым кольцом стал нормой.





Обручальное кольцо актрисы Люсиль Болл

Примечательно, что в 1980-х годах De Beers попытался провести еще одну революцию в моде на ювелирные украшения. Бренд начал ориентироваться на женщин как на потенциальных покупателей, призывая их покупать своим мужчинам бриллианты. Но эта стратегия потерпела неудачу, разбившись о привычки и традиции, которые бренд сам же и создал десятилетия назад.





Реклама De Beers

На протяжении полувека бренд De Beers убеждал мужчин покупать бриллианты для прекрасной леди в их жизни. Покупка кольца с бриллиантом стала символом взрослой жизни и успеха. Все это время мужчины были основными потребителями, а женщины не покупали бриллианты — они их просто носили.

В 1950-х годах стало усиливаться и влияние знаменитостей на тренды. Первый пример тому — обручальное кольцо Жаклин Кеннеди от Van Cleef & Arpels, которое содержало бриллиант изумрудной огранки и изумрудный камень в оправе в виде листа с россыпью бриллиантов.





Помолвочное кольцо Жаклин Кеннеди

Неудивительно, что в рекламе 1954 года изображенные модели сильно напоминают Джона и Жаклин Кеннеди в день их свадьбы (брак они заключили в 1953 году).





Реклама 1954 года

Ну а следом трендсеттеры сменяли друг друга регулярно. Следующей законодательницей мод стала Мэрилин Монро и ее обручальное кольцо от Джо Ди Маджо из платины, украшенное 36 бриллиантами огранки "багет".





Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо





Обручальное кольцо Мэрилин Монро

Благодаря Элизабет Тейлор затем в моду вернулись бриллианты огранки "изумруд" — именно такое кольцо от Cartier с камнем в 29,4 карата преподнес ей Майкл Тодд в 1957 году.





Элизабет Тейлор

1960-е годы скорее характеризовались модой на изящные тонкие кольца с небольшими камнями, но в 1966 году невесты всего мира стали мечтать о кольце как у Миа Фэрроу на свадьбе с Фрэнком Синатрой — на пике моды была грушевидная огранка.





Арета ФранклинПомолвочное кольцо Миа Фэрроу

Так продолжалось до тех пор, пока Элизабет Тейлор, идущая под венец четвертый раз, снова не вернула себе звание трендсеттера. Ее новое помолвочное кольцо украшал бриллиант огранки "ашер" в 39,19 карата, что породило моду на массивные и уникальные обручальные кольца.





Элизабет Тейлор

В 1970-х годах доминировать начинает индивидуальный подход. Спросом стали пользоваться ювелирные свадебные комплекты. Так, ювелиры стали предлагать помолвочные кольца, подходящие к будущему обручальному кольцу, а также кольца для жениха в похожем стиле.





В 1980-х ювелирные тренды снова поменялись благодаря принцессе Диане. После того как она появилась на публике с кольцом с сапфиром и бриллиантами из каталога Garrard, во всем мире повысился спрос на помолвочные кольца с цветными камнями.





Принцесса Диана

В 1990-х, насытившись излишествами, которые предлагала мода прошлого десятилетия, люди снова вернулись к минимализму. В тренде были аккуратные кольца из белого золота и платины с не очень крупными круглыми камнями.





Кольцо Harry Winston





Кольцо Бриттани Мерфи, 2006 год

Новым трендом от знаменитостей стало кольцо Виктории Бекхэм, которое ей преподнес Дэвид Бекхэм в 1998 году. Украшение содержало бриллиант огранки "маркиз" и оценивалось в 65 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, на нем одном Виктория решила не останавливаться — за время брака она сменила 14 помолвочных колец, общая стоимость которых оценивается уже в 8,9 миллиона фунтов стерлингов. Дэвид преподносил новые украшения любимой на годовщины (хотя, строго говоря, подаренные в браке украшения формально уже не назовешь помолвочными).





Дэвид и Виктория Бекхэм

Крупные камни в помолвочных кольцах вернулись в моду в гламурных нулевых. Для большего блеска, без которого невозможно представить модный образ той эпохи, невесты выбирали кольца с паве — обрамлением из множества мелких бриллиантов вокруг центрального камня, что придавало еще больше сияния.





Гвинет ПэлтроуДженнифер ЛопесБейонсе

Спустя почти 30 лет после того, как оно было подарено принцессе Диане, кольцо снова оказалось в центре внимания. Принц Уильям сделал Кейт Миддлтон предложение с помолвочным кольцом своей покойной матери. То самое кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое стало феноменом в 1980-х годах, снова возродило тренд на помолвочные кольца с цветными драгоценными камнями.





Кейт Миддлтон

Вернулась и мода на сочетание помолвочного и обручального кольца, при этом невесты снова начали смешивать металлы как дань стилю ретро, например, в стиле королевы Елизаветы II, которая носит золотое обручальное кольцо и платиновое помолвочное кольцо.





Королева Елизавета II

Интерес к стилю ретро и винтажным кольцам сегодня обусловлен еще и осознанным подходом к моде. Так, драгоценные камни для помолвочного кольца для Меган Маркл принц Гарри также взял из частной коллекции своей матери, принцессы Дианы. Благодаря этому кольцу с бриллиантами из Ботсваны в моду вернулся и фасон с тремя драгоценными камнями (дизайн Гарри, кстати, придумал сам), который не пользовался популярностью с 1980-х годов. Хотя потом сама Меган слегка изменила внешний вид кольца.





Меган Маркл

Ну а о том, какие помолвочные кольца будут в тренде в 2021 году, вы можете узнать в этом материале.