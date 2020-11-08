Отца шокировало домашнее задание сына

Алексей Вольцев

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Житель Великобритании был шокирован, когда увидел домашнее задание своего сына.

Отец беспокоился из-за учебной нагрузки, с которой столкнулся его ребенок, начавший первый год обучения по программе A Level (для дальнейшего поступления в вуз). Британец захотел помочь своему сыну, но пожалел об этом, когда увидел его домашнее задание.

Сложные математические уравнения настолько поразили мужчину, что он решил написать об этом в Facebook.





"Мы заботливо спросили нашего сына, можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы помочь ему с математикой. Он передал это моей жене, чтобы она отсканировала и отправила мне. Больше не буду лезть не в свое дело…" — сообщил мужчина.

Другие родители в Сети также не смогли справиться со сложным заданием.