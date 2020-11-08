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Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив

Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-АвивМахмуд АббасФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас попросит победившего на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена вернуть американское посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив. Об этом со ссылкой на источники в палестинской администрации сообщает Israel Hayom.

Источник утверждает, что надежды на успех просьбы Аббаса не велики: Байден и его сотрудники уже давали понять, что посольство США останется в Иерусалиме. Более того, самого Байдена в палестинской администрации считают убежденным сионистом.

Аббас также собирается заявить новому президенту США о том, что Палестина готова возобновить прерванные в 2016 году мирные переговоры с Израилем под эгидой США с тех же позиций, на которых они тогда были остановлены. Палестинский лидер уже поздравил Байдена с победой на выборах.

Американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим в 2018 году. Тем самым фактически США признали статус Иерусалима как столицы Израиля, оспариваемый Палестиной из-за того, что город был захвачен израильскими войсками только в 1967 году и, с тех пор, по мнению палестинцев, находится в оккупации.

Ранее в октябре премьер Палестины Мухаммед Штайе понадеялся на божью помощь для своей страны в случае, если победу на американских выборах вновь одержит Дональд Трамп.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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