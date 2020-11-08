Появилась версия гибели десантника Олега Свинарика

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сообщила, что украинский десантник Олег Свинарик погиб не в результате обстрелов боевиков.

По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство.

Следствие проводится сотрудниками Нацполиции.

Украинская делегация выразила свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего.

«Спекуляции относительно „возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ“, которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. От места гибели до линии разграничения около 65 км», — уточнили представители ТКГ.

Напомним, Олег Свинарик погиб в 6 часов утра в районе станицы Половинкино Луганской области. В вечерней сводке штаба ООС сообщалось, что 7 ноября на фронте соблюдался режим тишины.