Полиции разрешили штрафовать водителей «евроблях» и отправлять такие авто на штрафплощадку

Алексей Вольцев

Третьего ноября «евробляхеры» провели под Верховной Радой Украины акцию протеста, требуя принятия закона о доступной растаможке автомобилей иностранной регистрации, из-за чего в центре столицы пришлось ограничить движение транспорта. Это произошло после того, как Кабмин расширил полномочия патрульной полиции, вменив ей новую обязанность — выявлять и штрафовать водителей автомобилей иностранной регистрации, которые нарушили таможенные правила и находятся на территории нашей страны с превышением допустимых сроков временного или транзитного ввоза. Лоббисты, представляющие интересы «евробляхеров», уже заявили о «зраде» и нарушении достигнутых ранее договоренностей с полицией о непривлечении к ответственности водителей таких авто до принятия закона о доступной для всех растаможке. Но, похоже, подобный документ власть принимать не собирается — ведь выборы и предвыборные обещания остались позади…

Штраф за езду на авто с еврономерами составляет 8 тысяч 500 гривен

28 октября Кабмин принял постановление № 1016 «О внесении изменений в Положение о Национальной полиции», которым был расширен круг обязанностей и полномочий сотрудников полиции. В числе прочего отныне полицейские должны контролировать соблюдение водителями «евроблях» установленных таможенных правил, а при выявлении нарушений — привлекать их к административной ответственности.

В частности, теперь Национальной полиции вменили в обязанности обнаруживать транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 суток и не зарегистрированные в Украине в установленные законодательством сроки; принимать меры к выявлению неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых Таможенным кодексом Украины установлены ограничения. А именно: за нарушение сроков временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, использование их для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, передачу транспортных средств во владение, пользование или распоряжение лицам, не ввозившим их на таможенную территорию Украины или не помещавшим в таможенный режим транзита.

Полиция должна также следить, чтобы такие автомобили не разукомплектовывали и не разбирали на запчасти.

Таким образом, теперь копы имеют полное право просто так останавливать авто с еврономерами, поводом для чего будет сам факт наличия на автомобиле номерного знака иностранной регистрации машины, и проверять у водителей регистрационные документы. Если при этом выяснится, что машина эксплуатируется с нарушением таможенных правил, водителю грозит административная ответственность: за первое такое нарушение — штраф в размере 8 тысяч 500 гривен, а при повторном в течение года подобном нарушении — 17 тысяч гривен штрафа с одновременным лишением права управления на год и оплатным изъятием авто (или без такового). Штраф накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки, а транспортное средство до решения дела в суде эвакуируется на штрафплощадку.

Министр внутренних дел нарушил договоренности с «евробляхерами»?

В защиту пользователей автомобилей иностранной регистрации выступил нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар, который на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о нововведении Кабмина и обвинил министра внутренних дел в нарушении достигнутых ранее договоренностей с «евробляхерами».

По словам Брагара, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, после принятия которых пользователи «евроблях» смогли бы беспрепятственно и доступно растаможить свои авто. «Я считаю, что необходимо принять хотя бы один из предложенных законопроектов. Мне не важно, кто будет его автором — я или другой субъект законодательной инициативы, главное, чтобы для украинцев автомобиль перестал быть предметом роскоши, а стал элементарным и доступным средством для передвижения», — резюмировал народный депутат.

Напомним, в парламенте в числе прочих находится и законопроект № 3270 авторства Брагара о доступной растаможке и изменении механизма начисления НДС при ввозе транспортных средств в Украину. В частности, в документе предлагается вычислять размер НДС исходя из оценочной стоимости покупки автомобиля за рубежом.

Такой механизм налогообложения может сделать растаможку более доступной за счет снижения размера НДС, но его принятие сомнительно, так как данный законопроект был раскритикован бюджетным комитетом Верховной Рады, в заключении которого делается вывод: «Реализация положений законопроекта будет иметь негативное влияние на доходную часть государственного бюджета, поскольку может привести к недопоступлениям НДС в госбюджет, что, по прогнозной оценке, может составлять 4 миллиарда гривен в год».

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Другой законопроект по доступной растаможке (№ 4172) был раскритикован уже главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. «Законопроект, который предусматривает предоставление льгот при ввозе на территорию страны транспортных средств для определенных социально незащищенных слоев населения, вряд ли является обоснованной моделью по поддержке этих граждан», — заявил Гетманцев.

По его утверждению, если в государстве есть ресурсы, то оно может выделить для соответствующих категорий граждан финансовую помощь в виде конкретных денежных средств. А не предоставлять льготы, которые, к сожалению, могут быть использованы для злоупотреблений и уклонения от налогообложения лицами, которые не являются льготниками.

Напомним, что законопроект № 4172 предусматривает освобождение от акциза и НДС на импорт автомобилей для льготных категорий граждан и легализацию «евроблях», ввезенных в Украину до 1 сентября 2020 года. К льготным категориям относятся многодетные семьи, участники боевых действий и инвалиды. Освобождение от уплаты налога применяется только к одной единице техники по выбору человека, который завозит подобный транспорт. Наряду с этим проектом предусмотрены и другие ограничения. В частности, освобождение от налогообложения не применяется в случае:

если машина выпущена до 1992 года;если она стоит более 100 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2020 года;если лица уже воспользовались освобождением от уплаты налога на авто в течение пяти последних лет.

Как видим, уже минимум две инициативы по доступной растаможке не находят поддержки под куполом Рады. При этом меморандум о непривлечении к ответственности владельцев «евроблях» был подписан «Авто Евро Силой» и Арсеном Аваковым почти год назад. Таким образом, за целый год власть не может найти оптимальный вариант решения проблемы незаконной эксплуатации нерастаможенных машин на территории Украины. Или не хочет. Как минимум, до следующих парламентских выборов, которые, по прогнозам, могут быть объявлены досрочно.

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Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

