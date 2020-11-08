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Политолог оценил шансы Трампа на участие в президентской кампании-2024

Политолог оценил шансы Трампа на участие в президентской кампании-2024
Доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев прокомментировал предположение об участии Дональда Трампа в следующих президентских выборах США, передает РИА Новости.

По мнению политолога, следующая президентская кампания в США может пройти уже с участием преемника нынешнего американского президента, если у Трампа такой человек появится.

Кандидат от Демократической партии Байден в субботу заявил о своем избрании президентом США, ряд американских СМИ также объявили о его победе в президентской гонке.


сообщило, что в Совфеде поделились прогнозом на поствыборный период в США.
# Политика
По материалам: ria.ru

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