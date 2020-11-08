Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях в США

Влада Некрасова

Эстонские министр финансов Мартин Хельме и глава МВД Март Хельме заявили, что президентские выборы в США были сфальсифицированы, чем вызвали возмущение президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

В радиопередаче TRE-raadio министры высказали сомнения в честности президентских выборов в США. Как сообщает РИА Новости, политики заявили, что президент США Дональд Трамп проиграл выборы из-за фальсификаций.

«Сегодняшний выпад министра финансов Эстонской Республики и министра внутренних дел в адрес недавно избранного президента США и выборов в Эстонии является выпадом против демократии и безопасности Эстонии», — написала в Facebook президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она считает, что министры использовали свой вес для нападок на главного союзника страны. Поэтому Керсти Кальюлайд созовет в ближайшие дни совет по государственной обороне, который определит четкую позицию по выборам президента США.

«По-человечески мне просто грустно и стыдно», — резюмировала Керсти Кальюлайд.

Напомним, что вчера демократа Джо Байдена уже начали поздравлять с победой на выборах главы государств: от стран Южной Америки до Европы. По прогнозам ведущих американских СМИ, тот победил в президентских выборах. Телеканал Fox News сообщил, что члены семьи Дональда Трампа рекомендуют ему не признавать победу Байдена на выборах в стране и республиканец готовится к продолжительному судебному разбирательству. Нынешний президент США согласится признать поражение на выборах в стране лишь в том случае, если начатые судебные разбирательства не дадут желаемых для результатов, уточняет телеканал.