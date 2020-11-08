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При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его жена

При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его жена

На борту разбившегося в Подмосковье легкомоторного самолета находился ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и его жена.

Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Московской области. Как известно, никому из супругов при крушении выжить не удалось.

Александру Колтовому был 41 год. Он вел программу «ДНК» на НТВ, был соведущим ток-шоу «Звезды Сошлись», а также участвовал в реалити-шоу «За стеклом».

Ранее ИА Newstes сообщало, что у подмосковного города Люберцы в районе поселка Томилино разбился частный легкомоторный самолет Cessna. Согласно информации из регионального МЧС, крушение произошло из-за неисправного двигателя.

При столкновении с землей самолет загорелся, так что шансов остаться в живых у находящихся на его борту двух человек не было.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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