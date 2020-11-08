Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе Мисс Мира

Алексей Вольцев

. Индийская актриса и модель Приянка Чопра, которая в 2000 году стала Мисс Мира, на онлайн-шоу People in 10 рассказала о неприятности, с которой столкнулась на конкурсе в самый ответственный момент – когда ей вручали корону, сообщает Daily Mail.

"В 2000 году я выиграла Мисс Мира. Тогда мое платье было приклеено ко мне, – вспоминала Чопра. – Когда все подошло к концу, я так сильно вспотела, что специальная пленка отклеилась".



Чтобы скрыть ото всех эту неприятность и удержать платье, Приянка Чопра проявила творческий подход.





"Все то время, пока я была на сцене, с кем-то общалась или еще что-то, я придерживала платье руками. Многие считали, что я стою в позе "намасте", но на самом деле это было не совсем так", – призналась актриса.

Чопре не повезло с нарядом и на Met Gala 2018. Только тогда бордовое платье, дополненное золотым капюшоном, из-за тугого корсета сдавило ей все ребра: "Как же мне было тяжело за ужином. Я тогда даже поесть толком не могла".