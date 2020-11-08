Приметы о родинках и родимых пятнах

Вадим Карасев

У многих людей есть родинки и родимые пятна, но далеко не все знают, что они могут означать. Благо, есть приметы, которые могут рассказать о тайных смыслах врожденных отметин на теле.

В данной статье идет речь о врожденных родинках и пятнах. Иногда на теле взрослого человека появляются отметины. Говорят, что таким образом беда отмечает человека, но не стоит переживать: эту беду можно отвести.

Родинки и родимые пятна на лбу

Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что таких людей отличает наличие мощного третьего глаза. Иными словами, приметы говорят, что люди с родинками и пятнами на лбу обладают мощнейшей интуицией и мудростью. Они принимают правильные решения, связанные с долгосрочными перспективами и финансами.

Родинки и пятна на щеках и скулах

Значение таких отметин на теле двояко. Наблюдения показывают, что такие люди очень красноречивы, никогда не лезут за словом в карман. Также приметы говорят о том, что это очень веселые люди с прекрасным чувством юмора.

Приметы про родинки и пятна на ушах

Приметы говорят о том, что такие люди очень успешны в любви. Судьба всегда готовит им что-то приятное на этом поприще. Людям с родинками или отметинами на ушах очень часто улыбается удача и в работе.

Родинки и родимые пятна на руках

Приметы говорят о том, что если у человека много родинок на руках или есть на них родимое пятно, то это очень талантливая личность. Скорее всего, это человек с большими амбициями. У таких людей есть один минус — они нередко бывают скупыми.

Приметы про родинки на губах

Если у человека есть родинки прямо на губах, это может указывать на то, что он склонен преувеличивать, приукрашивать факты. С такими людьми стоит всегда быть начеку.

Значение родинок и родимых пятен на шее

Приметы говорят о том, что такие люди обладают очень мощной энергетикой. Это непоседливые личности, которые обожают смену обстановки, приключения, но не могут сосредоточиться на важной монотонной работе и обязанностях. Они часто ленятся.

Родинки и родимые пятна на плечах

Значение таких родинок, согласно восточным приметам, означает, что человек пришел в эту жизнь с нерешенными проблемами из прошлой жизни. Ему придется столкнуться с препятствиями, которые он не преодолел в предыдущем воплощении.

Что значат родинки и родимые пятна на груди

Многовековые наблюдения говорят о том, что такие люди очень добрые, честные и открытые. Еще они редко оставляют в беде друзей и родственников. Им можно доверять и на них можно положиться.

Приметы про родинки на спине и пояснице

Обладатели родинок и родимых пятен на спине — очень целеустремленные люди. Они могут часто принимать скоропалительные решения, у них бывают перепады настроения. С другой стороны, они крайне ответственны.

Родинки и родимые пятна на ногах

Такие люди, согласно приметам, нередко бывают завистливыми, причем чем ниже пятно или родинка, тем это проявляется сильнее и очевиднее. Это люди консервативных взглядов, нередко переходящих в стереотипы. Женщины с такими отметинами очень мечтательные и романтичные, а мужчины — сдержанные и умеют здраво оценивать свои возможности.