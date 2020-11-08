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Путин поздравил Меньшикова с юбилеем

Путин поздравил Меньшикова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, художественного руководителя – директора Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова с 60-летием, отметив, что природа щедро наделила его неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Олег Евгеньевич! Примите поздравления с 60-летием. Природа щедро наделила Вас талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей", - сказал Путин.

Он отметил, что Меньшиков с блеском проявил себя на актёрском поприще и добился признания в сложнейшей профессии режиссёра. Путин также добавил, что на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Меньшиков успешно воплощает в жизнь интересные и неординарные художественные замыслы, активно участвует в культурной жизни России.


Он также пожелал народному артисту здоровья и новых творческих достижений.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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