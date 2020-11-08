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Разогнали протест по частям: Силовики сорвали марш оппозиции в Минске

Разогнали протест по частям: Силовики сорвали марш оппозиции в Минске

Белорусские силовики сорвали марш оппозиции в Минске. Они не дали колоннам протестующих соединиться. Правозащитники говорят, что ОМОН задержал около 400 человек.

В воскресенье вечером белорусские силовики сняли кордоны в районе площади Свободы, девять станций метро возобновили работу и в Минске заявили о восстановлении работы мобильного интернета.

Как сообщает РИА Новости, оппозиция планировала провести в центре столицы «Марш народовластия» и основными точками сбора назвали площадь Свободы и район улицы Немига. Силовики перекрыли район и оставили лишь один проход — со стороны улиц Максима Богдановича и Немига. Каждый раз как туда подходила новая колонна, силовики задерживали по нескольку десятков человек. А некоторые колонны просто заблокировали в других районах Минска. В результате протестующие не смогли собраться вместе.

Как сообщили в не зарегистрированном властями правозащитном центре «Весна», белорусские силовики задержали более 370 человек. Большинство из них взяли под стражу в Минске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, сотрудники ОМОНа задержали около 20 женщин — участниц протестного марша на площади Свободы, и среди задержанных оказалась победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова. «Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила о задержании фотокорреспондентов информационного агентства „Sputnik Беларусь“ Виктора Толочко и „Комсомольской правды в Беларуси“ Святослава Зоркого, а также журналиста белорусского агентства БелаПАН Яна Авсеюшкина. Свободное объединение спортсменов сообщило, что Минске задержаны серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин», — добавляет ТАСС.

Напомним, что оппозиция проводит акции в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в начале августа. По данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция и страны Евросоюза, например, не признали результаты выборов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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