"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии

Лидия Мартынова

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если Минск примет такое решение, при этом компания оптимизирует стоимость и сократит сроки реализации проекта, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

"В этом смысле (при решении властей Белоруссии строить вторую АЭС – ред.) мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире… В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, … еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость", - заявил Лихачев в эфире телеканала СТВ.

При этом на уточняющий вопрос журналиста, готов ли "Росатом" в случае строительства еще одной АЭС в республике предоставить Минску скидку, Лихачев ответил: "Поговорим на эту тему".