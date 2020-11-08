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Российские дипломы могут получить сроки годности

Российские дипломы могут получить сроки годности

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал абсурдным то, что документы о высшем образовании выдают на всю жизнь. Об этом сообщает ТАСС. 

На онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" Дмитрий Песков заявил, что диплом должен показывать актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. 

"Кто вам сказал, что выпускник не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" — отметил Песков. 

По его мнению, в документах нового типа должен отображаться "срок годности" в течение которого он будет действителен.

"Это дипломы с expiration date (англ. "срок годности"), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен"

Ранее Ruposters писал о том, что Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования.

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По материалам: uposters.ru

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