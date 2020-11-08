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Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона

Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона
Проект "Россия-Китай: Главное". Российские производители продали в Китае товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов) всего за 30 минут. Таков итог состоявшейся 7 ноября онлайн-акции по продвижению российской продукции на рынке КНР. Результаты превзошли ожидания: у одного из российских производителей конфет все складские запасы в Китае раскупили за секунду, у производителя мороженого – за 3 секунды.

Спрос значительно превзошел предложение. "Хотя я и следил за трансляцией в прямом эфире, мне не удалось приобрести товара с Родины. И это не удивительно, ведь, как мне сказали, российские товары оказались столь популярны у китайской аудитории, что были распроданы в считанные секунды! Это потрясающий результат!" - делится впечатлениями посол России в КНР Андрей Денисов. "Надеюсь, что подобных мероприятий в будущем станет больше, ведь они не только способствуют росту торговых связей, но и ближе знакомят народы двух стран с культурой и традициями друг друга", - отметил дипломат.

Это первый опыт масштабных продаж российских товаров в Китае через лайфстриминг, который сегодня является самым эффективным методом розницы в китайском сегменте всемирной паутины. Акция была организована Медиакоропорацией Китая совместно с посольством России в КНР и представляла собой прямую онлайн-трансляцию на площадке электронной торговли TMall. О российских товарах с набережной Шанхая рассказывала китайская интернет-знаменитость Вэй Я. Всего было представлено пять товарных позиций – и все они были распроданы.

Организаторы отмечают, что нынешняя акция – не просто единовременная масштабная распродажа, а долгоиграющий проект. "Дело в том, что на площадке TMall у каждого продавца есть рейтинг, на который ориентируются покупатели. Этот рейтинг учитывает объемы продаж и узнаваемость бренда. Вовлечение интернет-знаменитостей, волна покупок – все это резко повышает рейтинг, что в долгосрочной перспективе привлекает все больше и больше клиентов. Участие интернет-знаменитостей в продвижении товара – это как знак качества для китайского потребителя. Например, одна из российских компаний на фоне нынешней прямой трансляции с участием Вэй Я сразу же получила приглашение на другие онлайн-акции, процесс раскрутки бренда пошел", - объясняют операторы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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