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Съемки сериала Ведьмак вновь приостановлены из-за COVID-19

Съемки сериала Ведьмак вновь приостановлены из-за COVID-19
Американский стриминговый видеосервис Netflix приостановил производство второго сезона сериала Ведьмак в Великобритании из-за обнаружения коронавируса у четырех участников съемочной группы. Об этом накануне сообщил ресурс Deadline.

В настоящий момент инфицированные находятся в изоляции. Среди ключевого актерского состава зараженных пока нет.

Указано, что съемки будут возобновлены сразу же, как только это станет безопасным. Netflix намерен провести тестирование на коронавирус у всех членов задействованного в съемках коллектива.
Напомним, съемки Ведьмака приоставливают уже во второй раз. В первый раз это произошло в марте, когда актер Кристофер Хивью сообщил, что у него был положительный результат на коронавирус. Эта пауза растянулась до середины августа, поскольку весной Великобритания была закрыта.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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