СМИ: Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом Трампом

Вадим Карасев

Как сообщают западные СМИ, супруга президента США Дональда Трампа Мелания собирается подать на развод после его поражения на президентских выборах (напомним, что победу одержал демократ Джо Байден).

Мелания считает каждую минуту, когда он покинет свой пост и она сможет развестись. Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее,

— заявила бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман.





Как утверждает экс-помощница 50-летней первой леди США Стефани Волкофф, у президента США и его жены был "деловой брак", а в Белом доме они даже жили в разных комнатах. Тем не менее Мелания открыто говорила, что с супругом у них отличные отношения, а сам Дональд Трамп утверждал, что они никогда не спорят. Однако не раз на публике жена 74-летнего президента США выражала свою неприязнь по отношению к мужу, что часто порождало слухи о трудностях в их браке.

В браке Мелания и Дональд Трамп прожили 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон. По словам Волкофф, супруги заключили брачный договор, согласно которому половина состояния после их развода достанется их сыну.





Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном