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СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене

СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене
Экс-заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной может стать главой Пентагона, а бывшая помощник по нацбезопасности в администрации Барака Обамы Сюзан Райс – госсекретарем США, сообщило издание Politico со ссылкой на источник, близкий к команде демократа Джо Байдена.

Выборы президента США прошли 3 ноября (в ночь на 4 ноября по Москве). В гонке за Белый дом участвуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Согласно прогнозам американских СМИ, победу на выборах президента США одерживает Джо Байден. Мировые лидеры уже поздравляют его с победой, несмотря на отсутствие официальных результатов выборов.

По данным издания, помимо Райс, в числе других кандидатов на пост госсекретаря рассматриваются экс-заместители главы этого внешнеполитического ведомства Уильям Бернс и Энтони Блинкен, а также сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи.


сообщило, что экс-сенатор США предположил, как Байден поступит с "Северным потоком-2".
# В мире
По материалам: ria.ru

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