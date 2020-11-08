Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности

Алексей Вольцев

Президент Армении Армен Саркисян назначил на пост директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, ранее занимавшего пост замдиректора ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте президента республики.

Таким образом, армянский лидер уволил исполняющего обязанности главы ведомства Микаэла Амбарцумяна, который занимал должность в течение последнего месяца.

"Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", – говорится в другом указе.

Отмечается, что решение армянского президента принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.

были возложены на его заместителя – Амбарцумяна.

Ранее радио Sputnik сообщило, что армянские власти заявили об уничтожении в Карабахе БПЛА турецкого производства.