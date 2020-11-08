Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности

Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности

Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян назначил на пост директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, ранее занимавшего пост замдиректора ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте президента республики.

Таким образом, армянский лидер уволил исполняющего обязанности главы ведомства Микаэла Амбарцумяна, который занимал должность в течение последнего месяца.

"Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности", – говорится в другом указе.

Отмечается, что решение армянского президента принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.


были возложены на его заместителя – Амбарцумяна.

Ранее радио Sputnik сообщило, что армянские власти заявили об уничтожении в Карабахе БПЛА турецкого производства.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря
Звездный Instagram: выборы в США, теплая осень и фото у моря
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
Спустя месяц. В Армении снова сменили главу службы нацбезопасности
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов
Член РФС отреагировал на интимное видео Дзюбы
Член РФС отреагировал на интимное видео Дзюбы
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Палестина попросит Байдена вернуть посольство США в Тель-Авив
Госдолг стран ЕС может превысить исторический максимум
Госдолг стран ЕС может превысить исторический максимум
Лунный день сегодня 8 ноября 2020 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2020 года
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях в США
Президент Эстонии и министры не сошлись во мнении о фальсификациях
Глава Нацбанка Украины отправился на переговоры с МВФ
Глава Нацбанка Украины отправился на переговоры с МВФ
Турецкие СМИ: Путин и Эрдоган договорились остановить войну в Карабахе
Турецкие СМИ: Путин и Эрдоган договорились остановить войну в Карабахе

Топ на сегодня

Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп завил о своей победе на выборах
Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
Если песня «заела» в голове: о чем расскажут навязчивые мелодии
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его жена
При падении самолета в Подмосковье погибли ведущий НТВ Колтовой и его
Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США
Слуцкий заявил о готовности России работать с любым президентом США
Тихановская поздравила Байдена с победой
Тихановская поздравила Байдена с победой

Еще по теме

Пашинян занял пост премьер-министра Армении
Никол Пашинян стал премьер-министром Армении
Спецслужбу и полицию Армении возглавили ставленники Пашиняна
Саркисян назначил экс-замминистра экономического развития Армении главой администрации президента