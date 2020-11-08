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Суд Великобритании отложил решение по делу о долге Украины перед Россией

Суд Великобритании отложил решение по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о бондах Украины на три миллиарда долларов на неопределенный срок из-за пандемии, Минфин России при этом рассчитывает, что оно будет беспристрастным и неполитизированным, говорится в сообщении министерства.

Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона пять процентов годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт. Из-за этого долга Минфин России уже много лет судится с Украиной.


"В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу Times Travel, так и по иску России к Украине являются неопределенными", — говорится в сообщении Минфина в пятницу.

"Ожидаем, что Верховный суд Великобритании сохранит непредвзятый профессиональный подход при рассмотрении данного дела и примет беспристрастное неполитизированное решение по его существу", — добавило министерство.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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