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Табак душистый – привлекаем пчел на участок

Табак душистый – привлекаем пчел на участок

Чтобы привлечь пчел на участок, можно высадить очень милое декоративное однолетнее растение – табак душистый. Выведено множество сортов этого цветка, имеющих различную окраску и форму бутонов. Посеяв несколько видов, можно создать очень красивую летнюю клумбу.

Содержание


1 Выращивание табака душистого
1.1 Посадка в грунт
1.2 Размножение
1.3 Уход

Выращивание табака душистого

Родом растение из Южной Америки, поэтому хорошо расти цветок будет только в тепле. На юге растение выращивают как многолетнее, в более же холодном климате только как однолетник. Основная волна цветения припадает на начало лето, но цветение, пусть и не такое пышное, длится до середины осени.

Посадка в грунт

На клумбу высевают уже пророщенные семена. На рассаду табак душистый высевают в марте. Семечки раскладывают по поверхности грунта, слегка увлажняют и присыпают, и обязательно затягивают емкость пленкой, чтобы быстрее появились всходы.

Когда сеянцы подрастут, их пикируют по отдельным стаканчикам, выбирая самые крепкие. Чтобы ростки сформировали кустки, их верхушки следует прищипнуть.

Проводят пересадку рассады в грунт, когда наступит устойчивая теплая погода. Между саженцами оставляют около 20 см. клумба должна быть хорошо защищена от ветра, а в полдень должна быть в тени.

При посеве семян сразу в грунт землю перекапывают и тщательно разравнивают, а затем мелкие семена простоя разбрасывают, и накрывают участок стеклом или затягивают пленкой.


Размножение

Семена – это не единственная возможность развести душистый табак. Можно в сентябре выкопать куст и пересадить его в горшок. Горшок заносят в дом, растение подрезают на 1/3 и поливают. Уже весной куст можно будет разделить и высадить деленки на клумбу с приходом тепла.

Уход

Самое важное в уходе за душистым табаком – это регулярный полив. Если естественных осадков летом будет мало, табак поливают каждый день.

Увядшие цветки обязательно надо срезать, чтобы продлить цветение кустов. Удобряют душистый табак скудно, чтобы излишки удобрений не заставили кусты гнать зеленую массу в ущерб цветению. Используют комплексные удобрения для цветущих.

Обязательно клумбу надо регулярно взрыхлять и удалять сорную траву, чтобы она не забивала цветник, а к корням растений проходил воздух.

Душистый табак – это очаровательное растение для летнего сада, которое станет нежным украшением приусадебного участка и привлечь пчел своими душистыми цветками.

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По материалам: planktons

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