Таро-прогноз на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года

Вадим Карасев

В начале ноября многие Знаки Зодиака почувствуют ветер перемен. О том, как будут развиваться события, какие изменения произойдут в грядущие семь дней, расскажут старшие Арканы.

Каждый расклад карт Таро уникален, и одна и та же карта для разных людей считывается по-своему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют вдумчиво проанализировать предостережения и советы старших Арканов, чтобы точно знать о том, что преподнесет судьба, как привлечь в жизнь позитивные перемены, а также каким образом поступить, чтобы неприятности обошли стороной.

Овен





Аркан «Верховная жрица» открывает неделю и сулит Овнам благоприятное время, когда любое дело можно будет завершить без промахов. Внимание к предчувствиям и отсутствие спешки сэкономят и время, и силы.

Аркан «Колесница» — карта действий. По ней нельзя медлить, чтобы достичь успехов в той или иной сфере жизни. Овны могут быть уверены в своих знаниях и навыках, которых будет достаточно для выполнения задуманного.

Аркан «Суд» символизирует освобождение от трудностей и завершение сложного этапа жизни. По этой карте получается поставить точку в непростом деле, а также освободиться от токсичного общения.

Телец





«Дурак» в раскладе — карта, символизирующая позитивное начало недели. По ней Тельцам не стоит ко всему относиться серьезно, ведь благодаря оптимистичному настрою будет проще преодолеть временные трудности.

«Иерофант» — карта мудрости и лидерства. По этому Аркану Тельцы смогут добиться успеха в деловой сфере, если посвятят время действительно важным делам и не будут отвлекаться на мелочи. Также Аркан сулит помощь со стороны, от которой не стоит отказываться.

Карта «Маг» в раскладе говорит о возможности достичь успеха в деловой среде, а значит, к выходным дням Тельцам пригодятся накопленные знания. Не стоит бояться и неординарных решений, ведь продуманные новшества позволят быстрее прийти к цели.

Близнецы





Аркан «Колесо фортуны» сулит Близнецам круговорот дел, которые в первое время не удастся подчинить себе. Близнецам стоит выждать время, чтобы понять причину развивающихся событий и взять их под контроль.

Аркан «Иерофант» символизирует открытые и чистые помыслы, а также движение к поставленной цели По этой карте Близнецам на пути встретится человек, который сможет стать наставником и дать мудрые советы. Благодаря своевременной помощи удастся поставить точку в делах первостепенной важности.

«Смерть» в раскладе — карта, символизирующая закономерный итог и переход на новый этап жизни. Перемены уже готовы ворваться в жизнь, и Близнецам не стоит сопротивляться происходящему.

Рак





Аркан «Императрица» в раскладе Раков свидетельствует о том, что в отдаленном будущем намечаются позитивные перемены. В первые дни недели Раки могут повстречать человека, который окажет помощь, если его к себе расположить.

По карте «Смерть» Раки смогут очистить сознание от дурных мыслей, а также «прибраться» в жизни, чтобы прекратить общение с токсичными людьми или защититься от них благодаря действенным практикам. Такая тактика убережет от многих неприятностей.

Карта «Правосудие» указывает Ракам на важность воспитывать в себе лучшие качества и не поддаваться на провокации. Честный труд и отказ от любого обмана помогут быстро завершить дела и получить заслуженную награду, а также улучшить свою репутацию.

Лев





По карте «Дьявол» Львам стоит начать неделю не с активных действий, а с осторожности. Карат указывает на пороки и слабости, потакание которым может стать причиной множества неурядиц, конфликтов и даже проблем с деньгами.

Карта «Солнце» символизирует прекрасный жизненный этап, когда перед Львами открываются новые возможности. Не упустить их из виду важно для обретения личного счастья и для новых побед на деловом поприще.

«Колесо фортуны» олицетворяет случай и непредвиденность. Львам необходимо принять свою судьбу, чтобы обрести власть над ней. Эта карта несет в себе добрые предзнаменования и перемены к лучшему.

Дева





«Умеренность» указывает Девам на то, что в начале недели дела будут продвигаться неторопливо, но препятствий не возникнет. Важно запастись терпением, чтобы через некоторое время благополучно добраться до нужной цели.

Аркан «Колесо фортуны» предсказывает неожиданную улыбку судьбы. По этой карте Девы смогут справиться с любыми делами и без труда найдут ответы на волнующие вопросы, если будут внимательны и спешке предпочтут взвешенные решения.

Карта «Правосудие» указывает на время, когда Девы будут отвечать за поступки, совершенные в недалеком прошлом. По этой карте награда находит своих героев, а тем, кто оступился, предстоит исправить оплошности и усвоить урок, преподнесенный судьбой.

Весы





Карта «Императрица» означает жизненную силу, рост и зарождение нового. Весы в начале недели смогут положиться на судьбу и дать событиям идти своим чередом. Также по этому Аркану не составит труда наладить семейные отношения и обрести гармонию в любви.

Карта «Иерофант» призывает Весов к ответственности. По этому Аркану в середине недели важно уделять время первостепенным делам, чтобы не упустить возможность получить награду за труды и поправить материальное положение.

«Звезда» в раскладе — карта, символизирующая верно выбранный путь и успехи. По этому Аркану не составит труда разобраться со сложными делами, а также открыть дверь в счастливое будущее, если обращать внимание на знаки судьбы.

Скорпион





Аркан «Сила» говорит о возможности преодолеть сложности и взять контроль над обстоятельствами. Скорпионам по этой карте важно научиться не подавлять эмоции, а действительно справляться со стрессом и негативом, чтобы они не портили жизнь.

Карта «Иерофант» призывает Скорпионов действовать с чистыми помыслами и не омрачать свое существование отрицательными эмоциями. Путь добродетели поможет обрести внутреннее равновесие и получить поддержку.

Карта «Смерть» завершает неделю, и по ней Скорпионы должны быть готовы к серьезным переменам. Аркан символизирует переходный этап, когда что-то готово уйти в прошлое навсегда, освобождая место новому и увлекательному.

Стрелец





Аркан «Повешенный» указывает на то, что не все дела можно будет выполнить с наскока. Это не должно пугать, ведь порой нужно лишь переключиться на другую сферу жизни, которая также требует внимания.

«Мир» в раскладе — карта, символизирующая достижение цели. По ней Стрельцам проще завершить начатое, а также прекратить общение с теми людьми, которые, скрываясь под маской добродетели, пытаются навредить или манипулировать.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о неожиданностях, которые могут обернуться прибылью. По этой карте случайное везение поможет Стрельцам поправить материальное положение, и им, возможно, стоит попытать счастье, приобретя пару лотерейных билетов.

Козерог





Карта «Сила» указывает Козерогам на отличное время, когда можно смело браться за дела и не сомневаться в себе. Готовность к борьбе и оптимизм зададут ритм на всю неделю и позволят быстро добиваться поставленных целей.

Аркан «Верховная жрица» появляется в раскладе в тот момент, когда нужно учитывать предчувствия. Козерогам в середине недели стоит обратить внимание на интуицию, чтобы вовремя предвидеть неприятности на пути и обойти их стороной.

В конце недели Козероги, судя по карте «Колесо фортуны», будут вовлечены в круговорот событий, взять которые под контроль сразу не получится. Совет карты — выждать, чтобы осознать происходящее, и лишь затем приниматься за активные действия.

Водолей





По карте «Умеренность» Водолеи в начале недели смогут привести чувства к равновесию, не торопясь оценить ситуацию и спокойно взяться за запланированные дела. Аркан сулит достижение цели, если не спешить и не предпринимать опрометчивых шагов.

Аркан «Дурак» призывает Водолеев со всей ответственностью подойти к решению возникающих вопросов. Халатное отношение к обязанностям не приведет ни к чему, кроме разочарований, а значит, спешить некуда.

Карта «Колесо фортуны» символизирует случайное везение. Водолеи смогут сорвать куш, а также обрести новые возможности благодаря тому, что окажутся в нужное время в нужном месте. По этому Аркану внимание уделяют мелочам, чтобы не упустить благосклонность судьбы.

Рыбы





Совет карты «Колесо фортуны» для Рыб — не вставлять палки в колесо судьбы. События закономерны, и им нужно дать произойти, приспособиться к обстоятельствам и воспринимать случившееся как подарок судьбы, открывающий новые перспективы.

Аркан «Влюбленные» говорит Рыбам о необходимости сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. По этой карте не будет возможности вернуться и изменить решение, поэтому действовать нужно со всей серьезностью и ответственностью.

«Звезда» в раскладе — карта, указывающая на верно выбранное направление. По этому Аркану Рыбы могут быть спокойны за результаты своего труда. Размеренное движение к поставленной цели приведет к долгожданному успеху.