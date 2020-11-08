Телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при экстренной посадке самолета

Вадим Карасев

41-летний ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении частного легкомоторного самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья.

По данным телеграм-канала Mash, в полете случился пожар, экипаж подал сигнал бедствия и выбрал площадку для посадки в районе МКАД.









Судя по фото в микроблоге, Александр несколько лет увлекался пилотированием.

Впервые оказался на аэродроме Кубинка в 2004 году, тогда же и началась моя дружба со "Стрижами" и "Русскими витязями". И вот наконец я сам пилот и сам прилетел на Кубинку,

— писал в сентябре ведущий.

В ноябре 2019-го Колтовой сдал профильный экзамен на звание частного пилота. Год назад в его активе было чуть больше 40 часов налета.









Многие помнят Сашу по первому российскому реалити-шоу "За стеклом", которое выходило на канале ТВ-6.