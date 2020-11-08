Тихановская поздравила Байдена с победой
Бывший кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционерка Светлана Тихоновская поздравила кандидата на пост президента Джозефа Байдена с победой на выборах главы государства в США.
Она также отметила, что многие белорусы, живущие в США, голосовали за Байдена.
Байден в пятницу обратился к нации и объявил себя победителем на выборах главы государства, которые состоялись 3 ноября.
Вечером 7 ноября по московскому времени крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили копилку демократа до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой минимум 270. При этом до сих пор неизвестны официальные результаты в Джорджии, Северной Каролине и Аляске.
Джо Байден уже заявил о своем триумфе. Дональд Трамп назвал победителем себя. Действующий глава Белого дома намерен добиться пересмотра результатов в суде.
При этом многие мировые лидеры уже направили свои поздравления Байдену. В их числе главы европейских государств, а также президенты Украины, Казахстана и Египта.