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Тихановская поздравила Байдена с победой

Тихановская поздравила Байдена с победой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, оппозиционерка Светлана Тихоновская поздравила кандидата на пост президента Джозефа Байдена с победой на выборах главы государства в США.

«Весь мир следил за выборами в США — стране действующей демократии. Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — заявила она.

Она также отметила, что многие белорусы, живущие в США, голосовали за Байдена.

Байден в пятницу обратился к нации и объявил себя победителем на выборах главы государства, которые состоялись 3 ноября.

«Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов — 74 млн», — отметил он.

Вечером 7 ноября по московскому времени крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили копилку демократа до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой минимум 270. При этом до сих пор неизвестны официальные результаты в Джорджии, Северной Каролине и Аляске.

Джо Байден уже заявил о своем триумфе. Дональд Трамп назвал победителем себя. Действующий глава Белого дома намерен добиться пересмотра результатов в суде.

При этом многие мировые лидеры уже направили свои поздравления Байдену. В их числе главы европейских государств, а также президенты Украины, Казахстана и Египта.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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