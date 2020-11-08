Тише едешь — глубже будешь: 10 бесшумных (почти) вибраторов

Вадим Карасев

Есть много причин, чтобы отдать предпочтение тихому вибратору, который доставит удовольствие, не разбудив всю семью. К счастью, есть много удивительных игрушек, которые одновременно мощные и бесшумные (совет профессионалов: приглушить жужжание одеялом тоже не повредит). Вот 10 самых разнообразных вариантов на любой вкус, цвет и кошелек.

Вибратор Kip, Dame Products (около 6 500 руб.)

Вибратор в виде губной помады от американской фирмы Dame Products, как и все другие игрушки марки, сочетает инновации с необычными дизайнерскими решениями. У малыша Kip плоский верх: он предназначен для обеспечения максимальной точности, чтобы доставить удовольствие именно там, где хотите. Его можно положить ровно на вульву или погрузить внутрь, он будет делать свое дело незаметно, без лишних звуков и дребезжаний. На выбор 5 видов вибраций и интенсивности. Он также водонепроницаем, что означает, что если использовать его в душе, то соседи по квартире точно ничего не заподозрят.





Вибратор Pixie, Sweet Vibrations (около 2 700 руб.)

"Пикси" был создан, чтобы исполнить все сексуальные желания. Это водонепроницаемый силиконовый вибратор, который, несмотря на размер (не стоит недооценивать), довольно мощный, но предельно тихий. Поэтому единственная проблема, с которой можно столкнуться, — это "переключение" собственных стонов в беззвучный режим. В отличие от громоздких фаллоимитаторов или больших вибраторов, эта малютка с необычными крылышками позволяет легко управлять собой одной рукой.





Многие уверены, что важны проникновения, однако "Пикси" не согласен. Он считает, что лучших оргазмов удается достичь благодаря стимуляции клитора.

Вибратор Squish, Unbound (7 600 руб.)

Благодаря пяти режимам на выбор Squish работает настолько тихо, что можно шепотом говорить с партнером во время его использования. Вы не услышите ни единого "писка", который отвлечет от процесса. К слову, можно побыть немного музыкантом, записать свой шаблон вибрации (спасибо за это функции Smart Memory) и проигрывать когда душе угодно. Хотите провести сольный сеанс мастурбации, не нарушая мирный сон партнера, тогда Squish — то, что надо.





Вибратор Nova, We-Vibe (11 590 руб.)

Nova от We-Vibe — единственный проникающий вибратор в этом списке. У гаджета 10 режимов вибрации, и каждый из них работает "тише шепота". Nova таит в себе еще один секрет: игрушку можно использовать мужчинам. Гибкий клиторальный отросток и вагинальную часть стимулятора можно сомкнуть в плотное кольцо и использовать для стимуляции пениса. We-Vibe Nova управляется как с кнопок на корпусе, так и через приложение We-Connect (причем из любой точки мира!).





Вакуумный стимулятор Pro Penguin, Satisfyer (5 650 руб.)

Этот "пингвин" — идеальный спутник на пути к оргазму для тех, кто предпочитает одновременно милые (такие можно оставить где угодно в доме) и тихие секс-игрушки. Pro Penguin отлично себя чувствует и на суше, и в воде. У него 11 настроек, есть даже специальный режим "шепота".





Массажер Body Wand Aqua Massager (около 6 900 руб.)

Увы, так обожаемая многими волшебная палочка Hitachi Magic Wand не подойдет тем, кому нужно соблюдать "беззвучный режим". А вот аквамассажер Body Wand точно справится с этой задачей. Устройство, которое работает на батарейках, имеет восемь режимов массажа и, как и Magic Wand, гибкий наконечник. Отличие заключается в том, что его можно использовать в воде, а также он менее шумный.





Звуковой стимулятор клитора Sona Cruise, Lelo (11 900 руб.)

Этот стимулятор действительно работает за счет звуковых волн — но при этом совершенно бесшумен, когда присасывается к нежным местам. С восемью режимами на выбор можно достигать оргазма снова и снова, и никто никогда не узнает, что происходит под одеялом, в душе или... где бы то ни было. Говорят, игрушку особенно приятно использовать в ванне: гаджет дополнительно разгоняет волны воды, поэтому возбуждение нарастает постепенно и оргазм гораздо более яркий. А еще интенсивность увеличивается, если сильнее прижать его к своему телу.





Клиторальный мини-вибратор Je Joue MiMi Soft (6 450 руб.)

Je Joue Mimi Soft больше похож на гладкий камушек, чем на секс-игрушку. Лаконичный дизайн — не единственное его достоинство. Этот гаджет для обширной стимуляции клитора и других внешних эрогенных зон очень мощный и с очень тихим мотором.





Клиторальный стимулятор Womanizer Premium (22 500 руб.)

Womanizer задал тренд на бесшумные вибраторы еще в 2015 году, когда марка выпустила "единственный в мире стимулятор с функцией PleasureAir". Она гарантирует (иначе гаджет можно даже вернуть в магазин) оргазмы, при этом никакой вибрации, никаких лишних прикосновений и дополнительных стимуляций. Будто самый опытный любовник зашел на огонек, чтобы сделать отменный куннилингус.





Модель Premium предлагает буквально воздушный массаж, секс-игрушка также оснащена датчиком прикосновений (функция Smart Silence). Это значит, что гаджет будет работать только тогда, когда насадка непосредственно касается клитора, это помогает выключить игрушку, когда совсем не до нажимания кнопок.

Клиторальный вибратор Moxie от We-Vibe, We-Vibe (9 990 руб.)

Этот тихий вибратор для трусиков можно носить во время занятия повседневными делами, с ним и в кино можно пойти. Мощный магнит удерживает игрушку на месте, осталось отдать пульт дистанционного управления партнеру либо оставить в своих надежных руках. Кто будет контролировать 10 режимов вибрации? Решать вам.



