Трамп завил о своей победе на выборах

Лидия Мартынова

Дональд Трамп вновь утверждает, что выиграл президентские выборы.

«Наблюдателей не допускали в комнаты подсчета. Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили», — написал Трамп в Twitter.

Его твит незамедлительно пометили примечанием: «Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается».

Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил Джозеф Байден.

Трамп заявил, что его соперника от демократов пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.