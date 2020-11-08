Третий день в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19

Лидия Мартынова

Три дня подряд в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19 в сутки. По данным федерального штаба по борьбе с новым коронавирусом, за последние сутки количество заболевших выросло на 20498 человек. Эти показатели выше предыдущих более чем на сто человек.

Более четверти всех заразившихся «обеспечивает» Москва — 5751 человек за сутки. Следом идет Санкт-Петербург — 1331.

Всего в России с начала пандемии заболели новым коронавирусом 1,77 млн человек. В данный момент — 419 тыс. Самые низкие темпы прироста фиксируют в Чукотском автономном округе — 0.