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Третий день в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19

Третий день в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19

Три дня подряд в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19 в сутки. По данным федерального штаба по борьбе с новым коронавирусом, за последние сутки количество заболевших выросло на 20498 человек. Эти показатели выше предыдущих более чем на сто человек.

Более четверти всех заразившихся «обеспечивает» Москва — 5751 человек за сутки. Следом идет Санкт-Петербург — 1331.

Всего в России с начала пандемии заболели новым коронавирусом 1,77 млн человек. В данный момент — 419 тыс. Самые низкие темпы прироста фиксируют в Чукотском автономном округе — 0.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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