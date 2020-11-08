Турецкие СМИ: Путин и Эрдоган договорились остановить войну в Карабахе

Алексей Вольцев

Вчера, 7 ноября, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры о Нагорном Карабахе. Как утверждают турецкие СМИ, Москва и Анкара договорились, как остановить войну.

«Сделка по типу сочинской для Нагорного Карабаха? Турецкие медиа сообщают, что появился проект по отводу армянских сил из семи районов и создании российско-турецких патрулей на границе. Детали не ясны и нет подтверждения официального соглашения», — написал в Twitter старший научный сотрудник Австрийского института политики Европы и безопасности профессор Майкл Танчум.

Он ссылается на сообщение дипломатического корреспондента CNNTurk Сены Алкан. Она подготовила репортаж, в котором и рассказала со ссылкой на источники, что Москва и Анкара собираются создать совместную рабочую группу.

В самом Кремле ни о каких договоренностях не сообщали. «Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — говорилось в официальном сообщении о телефонном разговоре.

Напомним, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль стратегического города Шуши, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган поздравил его. В то же время представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян и помощник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Армине Григорян заявили, что ожесточенные бои в городе продолжаются.

Город является стратегическим объектом, так как находится на высоте в 4 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Как сообщила утром в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в ночь на 8 ноября наиболее упорные действия развернулись в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке. По ее данным, подразделения армии НКР нанесли противнику точечные удары и пресекли его неоднократные попытки продвижения: «В ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА».

Напомним, более месяца назад, 27 сентября, азербайджанская армия начала наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Наиболее ожесточенные бои идут сейчас на юге непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.