Украинская певица осадила критиков своего выступления с Киркоровым

Влада Некрасова

Украинская певица Ольга Полякова написала пост в Instagram, в котором ответила подписчикам на критические высказывания в ее адрес в связи с совместным выступлением с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае.

Полякова сообщила, что о совместном концерте с российским певцом она договорилась еще зимой.

Она также напомнила о ряде прямых эфиров и сторис, которые ранее публиковала вместе с Киркоровым. По словам исполнительницы, ни одно из этих видео до настоящего времени не подвергалось критике и негативу.

сообщило, что составлен рейтинг лучших эстрадных певцов России.