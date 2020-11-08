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Украинская певица осадила критиков своего выступления с Киркоровым

Украинская певица осадила критиков своего выступления с Киркоровым
Украинская певица Ольга Полякова написала пост в Instagram, в котором ответила подписчикам на критические высказывания в ее адрес в связи с совместным выступлением с Филиппом Киркоровым на фестивале в Дубае.

Полякова сообщила, что о совместном концерте с российским певцом она договорилась еще зимой.

Она также напомнила о ряде прямых эфиров и сторис, которые ранее публиковала вместе с Киркоровым. По словам исполнительницы, ни одно из этих видео до настоящего времени не подвергалось критике и негативу.


сообщило, что составлен рейтинг лучших эстрадных певцов России.
# Россия
По материалам: ria.ru

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