Украинское правительство опубликовало национальную экономическую стратегию до 2030 год

Лидия Мартынова

Правительство на платформе Центра экономического восстановления опубликовало "Национальную экономическую стратегию 2030". Стратегия включает два раздела: аудит экономики и векторы экономического развития.Аудит включает анализ результатов экономической политики почти за 30 лет, текущий уровень экономического и социального развития Украины и возможности для роста.Векторы развития показывают правительственное видение развития украинской экономики с определением направлений и стратегических целей, которые позволят раскрыть потенциал Украины. Здесь рассмотрены такие векторы как макроэкономическая политика, верховенство права, регуляторная среда, управление собственностью, международная экономическая политика, репутация Украины, инвестпривлекательности и ключевые секторы экономики."Для реализации видения необходимо сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и восстановить доверие к государству, выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке, стимулировать развитие инноваций и модернизации секторов экономики для обеспечения их конкурентоспособности на международном рынке, содействовать развитию человеческого потенциала и выиграть конкуренцию за таланты", - подчеркивается в документе.