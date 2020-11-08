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Украинское правительство опубликовало национальную экономическую стратегию до 2030 год

Украинское правительство опубликовало национальную экономическую стратегию до 2030 год
Правительство на платформе Центра экономического восстановления опубликовало "Национальную экономическую стратегию 2030". Стратегия включает два раздела: аудит экономики и векторы экономического развития.

Аудит включает анализ результатов экономической политики почти за 30 лет, текущий уровень экономического и социального развития Украины и возможности для роста.

Векторы развития показывают правительственное видение развития украинской экономики с определением направлений и стратегических целей, которые позволят раскрыть потенциал Украины. Здесь рассмотрены такие векторы как макроэкономическая политика, верховенство права, регуляторная среда, управление собственностью, международная экономическая политика, репутация Украины, инвестпривлекательности и ключевые секторы экономики.
"Для реализации видения необходимо сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и восстановить доверие к государству, выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке, стимулировать развитие инноваций и модернизации секторов экономики для обеспечения их конкурентоспособности на международном рынке, содействовать развитию человеческого потенциала и выиграть конкуренцию за таланты", - подчеркивается в документе.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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