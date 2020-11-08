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В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"

В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы".

"Ключевой момент, который на перспективу, – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему – ГАС "Выборы", - сказала она

По словам Памфиловой, это расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ.


"Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей", - утверждает глава ЦИК.

# Политика
По материалам: ria.ru

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