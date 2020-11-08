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В Ереване спрогнозировали срок окончания "битвы за Шуши"

В Ереване спрогнозировали срок окончания "битвы за Шуши"
Ситуация по поводу контроля над вторым по величине городом Шуши в Карабахе решится в понедельник, считает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее в воскресенье заявлял о взятии под контроль официального Баку названного населенного пункта.

Ованисян в своем Facebook опроверг эти заявления, отметив, что в настоящее время в самом городе и его окрестностях продолжаются ожесточенные боестолкновения.

"Не следует давать преждевременных оптимистичных или, тем более, пессимистичных оценок. Наши войска вели сегодня грамотную борьбу в городе и окрестностях. Думаю, ситуация вокруг трех-четырехдневой битвы за Шуши прояснится завтра (9 ноября, - ред.). Не хочу давать преждевременных оценок, ситуация очень быстро меняется, но надеюсь, что завтра битва за Шуши завершится", – вновь подчеркнул Ованнисян в интервью Общественному телевидению Армении, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в городе нет стороны, которая владеет "полноценной инициативой", ВС Азербайджана проникали большими группами с субботы, в ответ предпринимались аналогичные действия.


Он добавил, что Баку "не удалось полностью взять город и отрезать всю идущую туда логистику".

# В мире
По материалам: ria.ru

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