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В Грузии возобновились протесты с требованием новых выборов

В Грузии возобновились протесты с требованием новых выборов
Акция протеста грузинской оппозиции началась в Тбилиси, сообщило РИА Новости.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По данным ЦИК, на них победила правящая партия "Грузинская мечта", всего же в парламент попадают всего семь политических сил.

Оппозиция в Грузии требует новых выборов и уже объявила о намерении отказаться от полученных парламентских мандатов.


сообщило, что в Минске начались задержания участников несанкционированной акции протеста.
# Политика
По материалам: ria.ru

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