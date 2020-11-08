В Грузии возобновились протесты с требованием новых выборов
Сегодня, 19:50 Анастасия Иванова
Акция протеста грузинской оппозиции началась в Тбилиси, сообщило РИА Новости.
Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По данным ЦИК, на них победила правящая партия "Грузинская мечта", всего же в парламент попадают всего семь политических сил.
Оппозиция в Грузии требует новых выборов и уже объявила о намерении отказаться от полученных парламентских мандатов.
сообщило, что в Минске начались задержания участников несанкционированной акции протеста.
По материалам: ria.ru