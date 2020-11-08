В Грузии возобновились протесты с требованием новых выборов

Анастасия Иванова

Акция протеста грузинской оппозиции началась в Тбилиси, сообщило РИА Новости.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По данным ЦИК, на них победила правящая партия "Грузинская мечта", всего же в парламент попадают всего семь политических сил.

Оппозиция в Грузии требует новых выборов и уже объявила о намерении отказаться от полученных парламентских мандатов.

сообщило, что в Минске начались задержания участников несанкционированной акции протеста.