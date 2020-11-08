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В Минске рассказали, как сэкономят на российском газе после запуска АЭС

В Минске рассказали, как сэкономят на российском газе после запуска АЭС

Запуск АЭС позволит Белоруссии снизить импорт газа почти на четверть. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич во время церемонии по повышению мощности первого энергоблока Островецкой АЭС, который подсоединили к энергосистеме страны на этой неделе.

«По словам Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долл.», — говорится в сообщении министерства.

В 2019 году Белоруссия импортировала 20 млрд кубометров газа и таким образом эксплуатация АЭС позволит стране сократить закупки газа в России едва ли не на четверть.

«За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн. кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн. м.куб. природного газа на сумму около 1 млн долл. США», — сообщает белорусское энергетическое ведомство. По его данным, два энергоблока АЭС будут покрывать 40% потребностей страны в электроэнергии, а выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил при этом, что страна стала ядерной державой: «Наша страна сегодня становится ядерной державой, это огромный успех, это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. Он свидетельствует о том, что у нас люди мозговитые и есть надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект, который будет служить нам очень долго. Мы, люди старшие, уйдем из этой жизни, а этот объект будет приносить пользу людям».

Напомним, 3 ноября, в полдень первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Белоруссии и станция начала выдавать первую электроэнергию. АЭС строится на российский кредит «Росатомом» рядом с городом Островцом в Гродненской области в 50 км от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Страны Прибалтики выступают против строительства и уже объявили бойкот и не будут закупать белорусскую электроэнергию после запуска атомной электростанции. 27 октября Литва направила ноту протеста МИД Белоруссии по поводу намерений начать в ноябре производство электроэнергии на Белорусской АЭС. Как утверждается в обнародованном заявлении литовского МИД, запуск Островецкой АЭС «создает угрозу безопасности для граждан Литвы, Беларуси и Европейского Союза».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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