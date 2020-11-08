В сети показали видео с убийцей, напавшим на прохожих в Кривом Роге

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Мужчина, устроивший резню в центре Кривого Рога, заявил полицейским, что «родился в преисподней и живет один в аду».

Свой поступок человек объяснил тем, что хотел показать, что «все находятся в аду».

О признал, что совершил убийство, по его словам, «на камеру» и говорил, что вокруг все снимали происходящее.

По информации местного сайта «Первый городской», мужчина атаковал свои жертвы на нескольких улицах Кривого Рога.

Пострадали горожане от ножевых ранений и ударов кулаками.

Самый младший восьмилетний мальчик сейчас находится в больнице с резаной раной на щеке. Жертвой нападавшего также стала 83-летняя пенсионерка. Ей он нанес несколько ударов кулаками по лицу.

Погибли 30-летний сын и отец в возрасте около 60 лет. Предварительно, у старшего погибшего обнаружили около пяти ножевых ранений на спине и шесть на передней стороне туловища. У него также повреждено предплечье. Его сын скончался от двух точных ударов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.



Напомним, жертвами неадекватного 37-летнего местного жителя стали двое мужчин, еще восемь человек ранены, в том числе и 8-летний мальчик. Нападавшего задержали.

Фото facebook.com/NationalPoliceKR