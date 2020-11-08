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В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей

В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов.

Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе в воскресенье, сообщало издание "Суспільне" ("Общественное"). Участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.

"Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией", — сказал РИА Новости Цеков.


Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.

"На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю", — сказал сенатор.

# В мире
По материалам: ria.ru

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