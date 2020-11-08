В Украине подтвердили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

Лидия Мартынова

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9397 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Харьковской области.Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.За сутки сделали 49 720 тестирований. В частности, 41 466 тестирований методом ПЦР и 8 254 - методом ИФА.Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1 074), Киеве (+943), Запорожской области (+688), Киевской области (+546) и Житомирской области (+543).Всего в Украине заразились коронавирусом 460 331 человек. Выздоровели 206 866 человек (+2 637). Смертельных случаев - 8450 (+138).