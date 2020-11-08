Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Украине подтвердили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине подтвердили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине подтвердили более 9 тысяч новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Украине подтвердили 9397 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки сделали 49 720 тестирований. В частности, 41 466 тестирований методом ПЦР и 8 254 - методом ИФА.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской области (+1 074), Киеве (+943), Запорожской области (+688), Киевской области (+546) и Житомирской области (+543).
Всего в Украине заразились коронавирусом 460 331 человек. Выздоровели 206 866 человек (+2 637). Смертельных случаев - 8450 (+138).
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона
Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона
Черчесов исключил Дзюбу из членов сборной после видео с маcтурбацией
Черчесов исключил Дзюбу из членов сборной после видео с маcтурбацией
Как правильно распоряжаться денежной энергетикой: три правила, чтобы доходы росли, а долги таяли
Как правильно распоряжаться денежной энергетикой: три правила, чтобы
Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов
Новак предложил новый критерий оценки эффективности губернаторов
Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака
Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для
На пешеходном переходе в Подмосковье погибла молодая пара
На пешеходном переходе в Подмосковье погибла молодая пара
СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене
СМИ назвали имена возможных госсекретаря и главы Пентагона при Байдене
Броневики и колючая проволока: власти готовятся к новым протестам в Минске
Броневики и колючая проволока: власти готовятся к новым протестам
СМИ: Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом Трампом
СМИ: Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом Трампом
Третий день в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19
Третий день в России фиксируют не менее 20 тысяч заболевших Covid-19
"Должны осознавать риски". Британский генерал предрек новую мировую войну
"Должны осознавать риски". Британский генерал предрек новую мировую
От Древнего Рима до голливудских звезд и Кейт Миддлтон: как менялась мода на помолвочные и обручальные кольца
От Древнего Рима до голливудских звезд и Кейт Миддлтон: как менялась

Топ на сегодня

"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился выкидыш на позднем сроке беременности
"Я потеряла ребенка": МакSим впервые раскрыла, как у нее случился
Трамп завил о своей победе на выборах
Трамп завил о своей победе на выборах
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с открытой спиной (потому что такой фасон будет хитом будущей весны)
От Мирей Дарк до Ким Кардашьян: вдохновляемся звездами в платьях с
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
Кто поздравил Байдена с победой на выборах
Кто поздравил Байдена с победой на выборах

Еще по теме

За сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве
В Украине за сутки - 1 592 случая коронавируса
В Украине новый рекорд по заболевшим COVID-19
В России за сутки выявили 6 248 новых случаев COVID-19